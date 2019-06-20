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Порошенко назвал свою партию защищающим Украину «политическим спецназом»

Политика

«Европейская солидарность» – политический спецназ, способный защитить Украину, считает Порошенко

Киев, 20 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» является «политическим спецназом», который не допустит «реванша пророссийских сил». Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

«Партия «Европейская солидарность идет на выборы, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — пишет Порошенко.

«Уже сейчас слышно грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности, — добавил бывший президент Украины. — «Европейская солидарность» — политический спецназ, способный защитить наше государство».

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По его словам, цель партии — занять второе место на выборах в парламент после партии действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Кроме того, Порошенко призвал не допустить, чтобы второе место на выборах заняли «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок», образованные на основе Партии регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно социологическому исследованию украинского Центра «Социальный мониторинг», в новый состав Верховной рады имеют шансы попасть пять партий. Лидерство сохраняет «Слуга народа» (47,5%). На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь!» (11%), далее идёт «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,7%), «Европейская солидарность» (8,3%), и «Голос» Святослава Вакарчука (5,3%).

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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