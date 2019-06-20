«Абсолютно провальные переговоры в ЕС»: Ляшко раскритиковал Зеленского

Киев, , 11:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский полностью провалил рабочие визиты в Германию и Францию. Об этом 20 июня заявил в кулуарах украинского парламента лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко, передает корреспондент ИА REGNUM .

«Видим абсолютно провальные переговоры что в Германии, что во Франции. Очевидно, на следующей неделе Россия реваншируется на Парламентской ассамблее совета Европы… Зеленский ничего не сделал для того, чтобы остановить реванш России. Германия продолжат строить «Северный поток-2». Зеленский ничего не сделал, не нашел аргументов, чтобы убедить немцев остановить строительство этого потока. Человек не в своей тарелке. Понятно, что опыт — это дело наживное, особенно политический опыт. Но у нас нет ни одного дня на то, чтобы учились. Люди платят своими жизнями, оккупирована страна», — сказал в своем комментарии Ляшко.

Он также раскритиковал кадровые назначения президента Украины.

«Главный плюс Зеленского, что он — не Порошенко. Главный минус Зеленского, что он продолжает политику Порошенко: назначает все свое бизнес-окружение на должности, фактически предлагает путь капитуляции перед Россией, вместо справедливого восстановления мира и возврата территорий. То ему и его партнерам украинский язык мешает зарабатывать в России», — добавил Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что 17−18 июня президент Зеленский осуществил первые визиты во Францию и Германию.