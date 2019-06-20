МИД РФ обвинило США в блокировке протокола к Конвенции о биооружии

Сочи, Краснодарский край, , 11:20 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают блокировать попытки возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении разработки биологического оружия, заявил 20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что соответствующий документ является единственным всеобъемлющим инструментом международного права, который призван комплексно противодействовать рискам использования биоагентов в качестве оружия.

«К сожалению, как вы знаете, любые попытки возобновить работу над протоколом блокируются коллегами из США с 2001 года», — сказал Рябков, выступая на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. При этом их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, добавил он.

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