Четверг, 20 Июня 2019 года
11:41:41 МСК

МИД РФ обвинило США в блокировке протокола к Конвенции о биооружии

Политика

Любые попытки возобновить работу над протоколом блокируются США с 2001 года

Сочи, Краснодарский край, 20 июня 2019, 11:20 — REGNUM  Соединенные Штаты продолжают блокировать попытки возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении разработки биологического оружия, заявил 20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что соответствующий документ является единственным всеобъемлющим инструментом международного права, который призван комплексно противодействовать рискам использования биоагентов в качестве оружия.

«К сожалению, как вы знаете, любые попытки возобновить работу над протоколом блокируются коллегами из США с 2001 года», — сказал Рябков, выступая на конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. При этом их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, добавил он.

Читайте также: Москва просит разъяснений от США и Грузии о деятельности биолаборатории

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить