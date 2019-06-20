Четверг, 20 Июня 2019 года
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Депутаты ЛАГ призвали ООН признать йеменских хуситов террористами

Политика

Повстанцы стали часто нападать на Саудовскую Аравию

Депутаты ЛАГ призвали ООН признать йеменских хуситов террористами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Каир, 20 июня 2019, 11:21 — REGNUM  Парламент Лиги арабских государств (ЛАГ), собравшихся в Египте, призвал ООН признать повстанцев-хуситов в качестве террористической организации, об этом 20 июня сообщает Al Arabia.

Причиной подобной просьбы стали участившиеся нападения хуситов на Саудовскую Аравию, преимущественно с помощью беспилотников.

Напомним, причиной конфликта между йеменскими повстанцами и Саудовской Аравией является поддержка последней свергнутого правительства Йемена и его президента Мансура Хади.

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в страну в 2015 году, что привело к эскалации насилия. Международное сообщество обвиняет королевство в военных преступлениях.

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