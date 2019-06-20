США должны признать ответственность Киева за Минские соглашения — МИД

Москва, , 11:17 — REGNUM Сближение России и США по теме урегулирования в Донбассе возможно только после признания Вашингтоном ответственности украинской власти за выполнение Минских соглашений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям», опубликованном 20 июня.

Он отметил, что в последние недели и месяцы тема Украины присутствовала на всех российско-американских переговорах высокого политического уровня. Однако в позициях Москвы и Вашингтона наблюдаются существенные расхождения.

«И сближение если и возможно, то только на путях признания Вашингтоном очевидной вещи, что власть в Киеве должна в полном объеме выполнять Минские соглашения», — подчеркнул дипломат.

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Попытки переложить на Россию ответственность за соблюдение соглашений Рябков назвал недобросовестными. Они не говорят о реальном желании американской стороны помочь решению проблемы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, тема урегулирования в Донбассе заняла одно из ключевых мест в международной повестке после избрания Владимира Зеленского президентом Украины. В частности, новый украинский лидер предложил подключить США к «нормандскому формату» переговоров, что в Москве назвали нецелезообразным.

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