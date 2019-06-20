Нилов: Люди в ходе «прямой линии» будут пытаться добиться правды

Москва, , 11:09 — REGNUM Жители отдельных регионов РФ, которые долгое время борются с «глухими» чиновниками, в ходе «прямой линии» могут попросить президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Будут вопросы, которые поднимут жители из отдельных регионов страны, где продолжительное время люди пытаются добиться правды, борясь за свои права с чиновниками, но их не слышат. Думаю, они, пользуясь этой прямой линией, будут просить президента вмешаться в это дело», — заявил Нилов.

В целом, считает он, предугадать некоторые вопросы, которые будут задавать граждане, можно уже сейчас.

«Набор вопросов, которые будут обсуждаться, очевиден. Это и свалки, мусорная реформа. Это периодические очаги напряжённости, как Екатеринбург, Шиес или Чемодановка. Это и коррупция, в свете последних громких арестов и задержаний, и дело журналиста Ивана Голунова», — считает Нилов.

Он предполагает, что в ходе «прямой линии» будут также затронут вопросы международных отношений РФ, однако их может быть не так много.

«И очевидно, что будут некие вопросы лично-бытового характера, они традиционно бывают. Также, думаю, что поднимутся вопросы качества жизни и борьбы с бедностью», — считает Нилов.