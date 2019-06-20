За год в Новосибирской области капитально отремонтировали более 700 домов

Новосибирск, , 11:07 — REGNUM Новосибирская область лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа по итогам реализации программы капитального ремонта за 2018 год. Таковы результаты мониторинга, проведённого Минстроем России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 20 июня, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход реализации региональной программы капремонта в многоквартирных домах Новосибирска. В рамках рабочей поездки, в которой принимали участие министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, представители Фонда модернизации ЖКХ, подрядной организации и собственники помещений, главе региона доложили о ходе реализации на территории города региональной программы.

По официальным данным, Новосибирская область занимает пятое место в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению региональной программы. В 2018 году отремонтировано 729 многоквартирных домов. План выполнен в полном объёме. Всего за 5 лет реализации программы капремонтом охвачено почти 2,5 тысячи МКД — 19% от общего количества домов в программе. Улучшили условия проживания более 250 тысяч граждан.

«Программа капремонта домов, и в целом в регионе, и особенно в Новосибирске, стала на хорошие, прочные рельсы. Если мы вспоминаем, в начале, первый-второй год, были проблемы, когда доступ к работам получали не самые надёжные компании, но после этого были внесены изменения в правила, и теперь производится двухэтапный отбор подрядчиков в ходе конкурса. Это дало результат, мы видим, какое количество домов, получивших ремонт, сразу мы прибавили. Только за прошлый год, на территории области было отремонтировано более 700 домов, а в Новосибирске, за пятилетку, почти тысяча шестьсот пятьдесят. Это серьёзный объём. Самое главное, что мы видим отклик от жителей — количество жалоб, претензий снизилось не то, что в разы, а на порядки. Это здорово, это важно, будем продолжать, контролировать, поддерживать эту программу», — сказал Андрей Травников.

Он обратил внимание на неполный сбор платежей, сегодня более десяти процентов средств недособирается. По его мнению, региональному фонду модернизации ЖКХ, муниципалитетам, министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области нужно активизировать работу и по взысканию задолженности, и по информированию населения.