Концепцию Индо-Тихоокеанского региона обсудят на саммите АСЕАН — СМИ

Джакарта, , 11:01 — REGNUM Правительство Индонезии будет стремиться к тому, чтобы страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились о совместном взгляде на концепцию Индо-Тихоокеанского региона в ходе 34-го саммита АСЕАН в Бангкоке (Таиланд), сообщает Antaranews.

«Мы надеемся, что совместное видение АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе будет одобрено министрами иностранных дел АСЕАН, а затем принята главами государств и правительств стран-членов», — заявил генеральный директор по сотрудничеству АСЕАН Хосе Таварес в Джакарте.

Хосе Таварес объяснил, что создание общего видения АСЕАН по этому вопросу очень важно, потому что оно нацелено на преодоление конкуренции геополитических стратегий между мировыми державами.

«Мы (страны-члены АСЕАН) хотим создать взаимоуважительное и выгодное сотрудничество, а не конкуренцию», — отметил он, добавив, что совместный взгляд АСЕАН на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе также очень важен для поддержания мира, стабильности и процветания в регионе Юго-Восточной Азии, который успешно развивается в условиях быстро развивающейся геополитической динамики.

Напомним, лидеры государств Юго-Восточной Азии соберутся на 34-м саммите АСЕАН в Бангкоке с 20 по 23 июня 2019 года.

В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии, а именно Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Читайте ранее в этом сюжете: Экологические ассоциации призывают страны АСЕАН запретить импорт мусора