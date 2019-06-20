Ульяновский губернатор предложил ввести внешнее управление в Димитровграде

Ульяновск, , 10:47 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко «обсудил возможность упрощенного введения процедуры внешнего финансового управления на примере ситуации, возникшей в Димитровграде», где местная власть не способна справиться с управлением. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Обсуждение ситуации в Димитровграде, который является вторым городом по численности населения после Ульяновска, было инициировано Сергеем Морозовым.

«Обсудил возможность упрощенного введения процедуры внешнего финансового управления на примере ситуации, возникшей в Димитровграде. Бездействие местных властей, нежелание заниматься проблемами города ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону, ремонт дорог, сказывается на качестве содержания и благоустройства. Сегодня этими вопросами занимается штаб, в который входят министры правительства региона.

Мы обсудили возможность введения полного управления жизнедеятельностью муниципалитета в тех случаях, когда сложившаяся ситуация угрожает устойчивому обеспечению жизнедеятельности. Мы не имеем никакого морального права бросать жителей города, поэтому считаю необходимым передать управление основными системами обеспечения жизнедеятельности Димитровграда на областной уровень. Такое решение потребует изменений в федеральном законодательстве. На федеральном уровне поддержали наше предложение», — пишет Сергей Морозов, отметив, что данный вопрос был обсуждён с вице-премьером России Виталием Мутко.

Ранее ульяновский губернатор заявлял, что из-за несостоятельности властей Димитровграда жизнеобеспечение города временно переходит на областной уровень. Для этого в правительстве создали специальный штаб под руководством заместителя председателя правительства Андрея Тюрина. Пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук в Твиттере процитировал слова Сергея Морозова о том, что «ситуация плачевная» и «свидетельствует о нежелании администрации и депутатского корпуса заниматься этими проблемами». Он также отметил, что «область рассматривает юридическую возможность самостоятельно проводить необходимые работы по содержанию улично-дорожной сети без привлечения местной власти».

"Проехал по Димитровграду вместе со своими коллегами из областного штаба по жизнеобеспечению города атомщиков. Ни гордума, ни администрация не спешат приводить Димитровград в порядок. Поэтому мы и приняли решение навести порядок своими силами и попытаться научить власть и бизнес ухаживать за городом так же хорошо, как они ухаживают за своими квартирами», — цитируют Морозова местные СМИ по итогам его поездки в Димитровград.

Критическая ситуация в городе возникла из-за бюджетных долгов и конфликта между органами власти — региональной и муниципальной. Городские депутаты напоминают, что задолженность образовалась ещё несколько лет назад, в 2015 году (по другим данным, с 2011 года), и в муниципалитете способны самостоятельно решить проблемы при наличии достаточного субсидирования и законно избранного главы. По данным местных СМИ, долги Димитровграда составляют около 950 млн рублей при годовых доходах города менее 900 млн рублей.

Кроме того, Димитровград остаётся без мэра более девяти месяцев из-за затяжного конфликта между региональной и муниципальной властью. 14 июня в Димитровграде второй раз было сорвано заседание комиссии по отбору кандидатов на должность главы города, в связи с чем выборы гордумой мэра города, назначенные на 25 июня, могут быть окончательно сорваны, пишет «Коммерсант». По данным издания, причина — та же: неявка всех четырех членов комиссии, назначенных губернатором (для кворума хватило бы одного), которые заявили об уважительных причинах (отпуск, болезнь и т.д.).