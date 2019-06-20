Глава КСИР о сбитом беспилотнике: «Это четкий сигнал для США»

Тегеран, , 10:52 — REGNUM Командующий Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад-Али Джафари заявил, что сбитый американский беспилотник — это «четкий сигнал» для США, об этом 20 июня сообщает Associated Press.

«Это четкий сигнал для США. Хотя Иран и не собирается ни с кем воевать, мы к войне готовы», — приводит слова Джафари агентство.

Ранее СМИ сообщили о том, что вооруженные силы Ирана уничтожили американский дрон, проникший в воздушное пространство Исламской Республики. В Вашингтоне опровергли данную информацию, но официальные лица Ирана ее подтвердили.

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