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Глава КСИР о сбитом беспилотнике: «Это четкий сигнал для США»

Политика

Иран готов к войне

Тегеран, 20 июня 2019, 10:52 — REGNUM  Командующий Корпусом стражей Исламской Революции (КСИР) Мохаммад-Али Джафари заявил, что сбитый американский беспилотник — это «четкий сигнал» для США, об этом 20 июня сообщает Associated Press.

«Это четкий сигнал для США. Хотя Иран и не собирается ни с кем воевать, мы к войне готовы», — приводит слова Джафари агентство.

Ранее СМИ сообщили о том, что вооруженные силы Ирана уничтожили американский дрон, проникший в воздушное пространство Исламской Республики. В Вашингтоне опровергли данную информацию, но официальные лица Ирана ее подтвердили.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные США опровергли уничтожение своего дрона над Ираном

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Противостояние Ирана и США
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