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Бывший глава Интерпола Мэн Хунвей признал свою вину

Политика

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину во время судебного заседания после предъявления ему обвинений в получении взяток на 14,5 млн юаней ($2,11 млн)

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвей признал свою вину
Иллюстрация: Www.interpol.int
Мэн Хунвэй

Пекин, 20 июня 2019, 12:08 — REGNUM  Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину во время судебного заседания в четверг, 20 июня, после того, как китайские прокуроры обвинили его в получении взяток на 14,5 млн юаней ($2,11 млн). Об этом 20 июня сообщает People's Daily.

«Мэн Хунвэй взял последнее слово, признал вину и выразил раскаяние в суде», — говорится в официальном сообщении People's Daily.

Как передавало ИА REGNUM, выбранный в ноябре 2016 года руководителем Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября 2018 года во время поездки в Китай. По факту исчезновения во Франции начали расследование.

Позже власти Китая сообщили, что Хунвэй подозревается в получении взяток.

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