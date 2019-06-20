Бывший глава Интерпола Мэн Хунвей признал свою вину

Пекин, , 12:08 — REGNUM Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признал свою вину во время судебного заседания в четверг, 20 июня, после того, как китайские прокуроры обвинили его в получении взяток на 14,5 млн юаней ($2,11 млн). Об этом 20 июня сообщает People's Daily.

«Мэн Хунвэй взял последнее слово, признал вину и выразил раскаяние в суде», — говорится в официальном сообщении People's Daily.

Как передавало ИА REGNUM, выбранный в ноябре 2016 года руководителем Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября 2018 года во время поездки в Китай. По факту исчезновения во Франции начали расследование.

Позже власти Китая сообщили, что Хунвэй подозревается в получении взяток.