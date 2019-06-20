Воронежским чиновникам обещают поднять зарплаты

Воронеж, , 10:39 — REGNUM В Воронежской области принято решение о повышении заработной платы чиновникам — речь идет о сотрудниках администраций сельских поселений. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, о планах губернатор Александр Гусев объявил на общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» 19 июня.

На собрании глава региона ответил на вопросы его участников — представителей муниципалитетов. В числе прочего поступили и вопросы о повышении заработной платы сотрудников администраций сельских поселений.

Александр Гусев отметил, что заработная плата будет увеличена в два этапа. Первое повышение ожидается уже в начале второго полугодия, второе — к концу 2019 года. Объем увеличения будет проработан и утвержден позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, по итогам 2018 года зарплаты муниципальных чиновников в Воронежской области подросли на 6,6% и в среднем составила 41 тыс. 779 рублей. Средняя зарплата в Воронежской области по данным на первый квартал 2019 года составила 31,9 тыс. рублей.

Об этом: Ниже, чем у коллег, но выше, чем у жителей: зарплаты воронежских чиновников

Читайте ранее в этом сюжете: Под Воронежем чиновники захотели зарплату в 200 тыс. в месяц – ЛДПР