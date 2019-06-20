В МИД рассказали о подготовке визита Мадуро в Россию

Москва, , 10:42 — REGNUM Вопрос визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро не снят с повестки дня, однако конкретных договоренностей сторон на сегодняшний день нет. Об этом заявил 20 июня журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что контакты Москвы и Каракаса идут постоянно, никакие ванианты не исключены. В целом повестка отношений с венесуэльской стороной конструктивна и нацелена на перспективу.

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Тема визита Мадуро в РФ актуализируется, когда появится больше содержания с точки зрения продвижения совместных проектов, заключил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня о намерении Мадуро в скором времени приехать в Россию сообщило министерство иностранных дел Венесуэлы. Отмечалось, что глава Боливарианской Республики готовится подписать «новые соглашения во благо народа».

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