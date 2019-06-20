Япония возобновляет полеты истребителей F-35A

Токио, , 10:15 — REGNUM Власти города Мисава в Японии дали согласие на возобновление полетов истребителей F-35A, сообщает 20 июня издание Kyodo.

Отмечается, что мэр города Ёсинори Кохияма встретился с заместителем министра обороны Японии Харуо Моритой и заявил, что совет Мисавы не имеет возражений против возобновления полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля истребитель F-35A потерпел крушение в 85 милях от северного побережья Японии. Упавший в море F-35A взлетел с авиабазы Мисава на острове Хонсю. С момента аварии ВВС Японии приостановили эксплуатацию оставшихся 12 самолетов F-35A на базе Мисава.

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