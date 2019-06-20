В секретариате Восточноафриканского сообщества могли нарушать устав — СМИ

Аруша, Танзания, , 11:03 — REGNUM Ревизионное управление Восточноафриканского сообщества (ВАС) призвало Совет министров сообщества принять меры в отношении сотрудников секретариата ВАС, которые якобы нарушали устав в сфере закупок и предоставления временных рабочих мест, передает газета Mwananchi.

В отчете управления говорится, что сотрудники секретариата ВАС не соблюдали правила ведения финансовой деятельности. Имена нарушителей, сумма нанесенного сообществу ущерба и предпочтительные меры пресечения названы не были.

При обсуждении отчета Ревизионного управления в Восточноафриканском парламенте 19 июня в Аруше возникла оживленная дискуссия, сообщает издание. Члены парламента требовали разглашения имен сотрудников секретариата ВАС, которые не выполнили свои обязанности должным образом.

В ходе сессии парламента председатель дисциплинарного комитета ВАС Нгвару Магхембе отметил, что бюджет сообщества на финансовый год, завершившийся 30 июня 2017 года, был задействован лишь на 62%.

Он добавил, что Восточноафриканское сообщество переживает тяжелые финансовые времена из-за того, что институты организации не получают средств от сборов НДС в странах-членах ВАС. Магхембе заявил, что на эти средства можно было бы осуществить различные проекты нуждающегося в финансировании сообщества.

Председатель парламентариев ВАС из Танзании Абдулла Макаме заявил, что пришло время всем сотрудникам различных институтов ВАС осознать важность справедливого использования бюджетных средств и соблюдения устава сообщества.

Напомним, в Восточноафриканское сообщество входят шесть стран — Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан. В недавнем времени ДР Конго также выразила желание вступить в организацию.