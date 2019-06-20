Четверг, 20 Июня 2019 года
09:42:07 МСК

Путин назначил председателя Краснодарского краевого суда

Политика

Им стал Алексей Шипилов

Краснодар, 20 июня 2019, 09:41 — REGNUM  Алексей Шипилов назначен на должность председателя Краснодарского краевого суда. Приказ о назначении судей федеральных судов, в числе которых краснодарский краевой суд, подписал Владимир Путин, указ опубликован 19 июня на официальном сайте правовой информации.

Предшественник Шипилова в должности председателя Краснодарского краевого суда Александр Чернов ушел в отставку в феврале 2019 года в связи с истечением срока полномочий. Он проработал в должности с 1994 года. В последние годы в судебной системе Краснодарского края произошёл целый ряд крупных скандалов, вышедших на федеральный уровень.

Кандидатура Алексей Шипилова, который последние девять лет работал в должности председателя Белгородского суда, была поддержана Высшей квалификационной коллегией судей РФ в феврале. В июне его кандидатуру согласовала кадровая комиссия администрации президента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить