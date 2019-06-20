В Казахстане предложили ужесточить ответственность за финансовые нарушения

Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM Ответственность должностных лиц за финансовые нарушения предложила ввести председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова 20 июня во время совместного заседания палат парламента Казахстана, сообщает издание BNews.

По её словам, ответственность необходимо ввести за неэффективное использование бюджетных средств и активов государства. Годунова отметила, что в настоящее время наказание несут простые исполнители, которые не принимают решений.

Глава счетного комитета добавила, что в 2018 году 138 млрд тенге ($362 млн) бюджетных средств были израсходованы неэффективно. К дисциплинарной ответственности привлечено 224 человека, из которых 9% — руководители.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента Казахстана, в рамках которого прошло послание Конституционного совета республики.

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