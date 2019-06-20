Четверг, 20 Июня 2019 года
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В США нашли новые «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

Политика

Американские военные увидели «поразительное сходство» в использованной для атаки магнитной мине с иранскими минами

В США нашли новые «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
Иллюстрация: Navylive.dodlive.mil
Морская мина

Вашингтон, 20 июня 2019, 09:31 — REGNUM  Эксперты Военно-морских сил США увидели «поразительное сходство» в магнитной мине, которая была использована для атаки на танкер в Оманском заливе, с иранскими минами. Об этом сообщает Associated Press.

«Противолодочная мина, использовавшаяся при атаке (на танкеры), поразительно напоминает иранские мины, которые уже были публично продемонстрированы на военных парадах в Иране», — заявил командир оперативной группы Центрального командования ВМС США по взрывным устройствам Шон Кидо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были подорваны два танкера с нефтепродуктами — Front Altair и Kokuka Courageous. После взрывов танкеры загорелись, Front Altair затонул. Члены экипажей танкеров были эвакуированы. Никто не пострадал.

Однако власти США и Великобритании обвинили в подрыве танкеров Иран, при этом не представив никаких доказательств. Иранские власти категорически отвергает эти обвинения.

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Противостояние Ирана и США
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