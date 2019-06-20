Четверг, 20 Июня 2019 года
09:41:25 МСК

75% респондентов во Франции негативно отозвались о Трампе — опрос Elabe

Политика

Институт Elabe во Франции изучил восприятие жителями страны главы США и других международных лидеров

75% респондентов во Франции негативно отозвались о Трампе — опрос Elabe
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Париж, 20 июня 2019, 09:34 — REGNUM  Согласно опросу, проведенному социологической службой Elabe, трое из четырех жителей Франции плохо отзываются о президенте США Дональде Трампе, передает BFM TV.

Институт Elabe провел экспериментальный опрос среди жителей Франции, чтобы изучить восприятие французами главы США Дональда Трампа и других международных лидеров.

По данным исследования, похоже, что у президента Соединенных Штатов самый плохой имидж. 75% респондентов во Франции негативно отозвались о Трампе.

К сравнению, вице-премьера Италии Маттео Сальвини «не любят» 50% опрошенных во Франции, а премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — 40%. При этом, только 22% опрошенных жителей Франции имеют негативное мнение о канцлере Германии Ангеле Меркель.

Что касается протекционистской политики Дональда Трампа, 49% респондентов во Франции выступили против, а 36% — одобрили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Harris Interactive, доверие жителей Франции к президенту страны Эммануэлю Макрону и премьер-министру Эдуарду Филиппу выросло в июне.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг исполнительной власти во Франции растет — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить