СМИ: встреча лидеров США и Китая может привести к новому этапу переговоров

Пекин, , 09:47 — REGNUM Предстоящие торговые переговоры между лидерами Китая и США вряд ли сразу разрешат основные противоречия между двумя сторонами, но могут положить начало новому этапу переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Представители Китая и США на этой неделе объявили о возобновлении переговоров, предваряя встречу на следующей неделе между президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, дав надежду финансовым рынкам на ослабление обострившихся торговых трений. Переговоры о достижении широкой сделки сорвались в прошлом месяце после того, как американские официальные лица обвинили Китай в отступлении от ранее принятых обязательств.

Китай дал твердое обещание не отступать от своей позиции в принципиальных вопросах под давлением США. Обе стороны «настроены на серьезный диалог».

«Ожидания двух сторон слишком расходятся… Скорее всего, встреча один на один станет началом нового этапа переговоров между двумя лидерами», — говорится в статье China Daily.

Журналисты Global Times пишут, что официальный Пекин послал ясный сигнал Вашингтону, что «Китай невозможно запугать».

Напомним, администрация Трампа обвинила Китай в неспособности защитить права интеллектуальной собственности, принудительной передаче технологий и неспособности обеспечить равные условия для американских компаний. Пекин неоднократно обещал облегчить доступ на свой рынок для иностранных инвесторов и предоставить им лучшие условия.