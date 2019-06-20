Военные США опровергли уничтожение своего дрона над Ираном

Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Американские военные опровергли сообщения о том, что их беспилотник якобы был сбит над иранской территорией, передает 20 июня телеканал Al Arabiya.

Телеканал приводит слова представителя вооруженных сил США, заявившего, что никакие летательные аппараты не участвовали в операциях в воздушном пространстве Ирана в период, когда был якобы поражен дрон.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении американского разведывательного дрона ранее заявили в Военно-воздушных силах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Отмечалось, что беспилотник сбит в провинции Хормозган на юге страны сразу после вторжения в иранское воздушное пространство.

Отметим, инцидент произошел на фоне обострения противостояния Ирана и США.

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