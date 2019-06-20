Четверг, 20 Июня 2019 года
09:07:06 МСК

Президент РФ назначил в Новосибирской области новых судей

Политика

Указ от 19 июня 2019 года

Новосибирск, 20 июня 2019, 08:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин назначил в Новосибирской области новых судей. Это следует из указа от 19 июня 2019 года, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованной официальной информации, в городе Новосибирске судьёй Дзержинского районного суда назначен Дмитрий Аверченко, который ранее был прокурором отдела управления общего надзора в областной прокуратуре; Калининского районного суда — Сергей Жданов (занимавший ранее пост мирового судьи Заельцовского районного суда); Ленинского районного суда — Елена Бурова (работавшая в Волгоградской области).

Председателем Коченёвского районного суда стала работавшая в Дзержинском районном суде Ольга Черкасова, а заместителем председателя Арбитражного суда региона — трудившаяся в судебном составе регионального арбитража Ирина Попова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить