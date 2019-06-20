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Конституционный совет Казахстана: нужно шире использовать возможности судов

Политика

20 июня на совместном заседании палат парламента Казахстана выступил председатель Конституционного совета Кайрат Мами

Нур-Султан, 20 июня 2019, 08:44 — REGNUM  Председатель Конституционного совета Казахстана Кайрат Мами призвал более широко использовать возможности судов для обращения в Конституционный совет, сообщает 20 июня агентство «Казинформ».

Во время совместного заседания палат парламента Казахстана Мами отметил, что обращения в суды необходимы для проверки конституционности правовых актов, введённых в действие.

Председатель Конституционного совета также предложил внести поправки в законодательство для исключения принятия не подлежащих ратификации международных договоров, которые не согласуются с конституцией республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня на совместном заседании палат парламента Казахстана обсуждается послание Конституционного совета республики. В частности, совет призвал модернизировать систему государственной поддержки института семьи.

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Политическая жизнь Казахстана
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