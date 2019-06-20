На пост губернатора Оренбуржья претендуют восемь человек

Оренбург, , 08:39 — REGNUM В Оренбургской области о выдвижении своих кандидатов на губернаторские выборы заявили восемь партий — «Парнас», «Единая Россия», КПРФ, «Защитники Отечества», «Справедливая Россия», «Яблоко», КПСС и Демократическая партия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Выдвиженец от Демократической партии Константин Горячев стал восьмым кандидатом, подавшим документы в избирательную комиссию. По словам председателя облизбиркома Александра Нальвадова, документы поданы практически под занавес работы избиркома — примерно в 21:00 по местному времени (19:00 мск).

Напомним, что 19 июня стал последним днем, когда кандидаты могли уведомить о своем выдвижении облизбирком. В этот день работу комиссии продлили до полуночи.

В списке выдвиженцев на данный момент восемь человек: врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), пенсионер Сергей Столпак (Парнас), пенсионер и гендиректор ООО «Ишимбайский машиностроительный завод» Пётр Капишников («Защитники Отечества»), гендиректор ООО «Умный мир» Ринат Хамиев («Яблоко»), пенсионер Анатолий Кобзев (КПСС), депутат Заксобрания региона, директор ООО «Елена 2001» Максим Амелин (КПРФ), финансовый директор ООО «Статус А» Сергей Яцына («Справедливая Россия»), техдиректор ИП Константин Горячев (Демократическая партия).

Напомним, 8 сентября 2019 года в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. Стоит отметить, в 2014 году на пост губернатора претендовали девять человек, однако ЛДПР отозвала кандидатуру Сергея Катасонова после того, как выдвиженец подал документы в облизбирком с уведомлением об участии в избирательном процессе. Регистрацию смогли пройти только пять кандидатов. Примечательно, что в 2019 году ЛДПР отказалась от участия в губернаторских выборах, заявив, что партия не будет выдвигать своего кандидата.

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