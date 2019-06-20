В Гонконге на митинге протеста исполнили «Пойте аллилуйю Господу» — СМИ

Пекин, , 08:52 — REGNUM Песня «Пойте аллилуйю Господу» стал гимном протестующих в Гонконге, которые выступают против законопроекта об экстрадиции осужденных. Об этом передает 20 июня Reuters.

Журналисты агентства отмечают, что протесты во всем мире нередко проходят под «саундтрек» из песнопений на стихи о неповиновении и солидарности, чтобы придать митингующим энергетический настрой. Но гимн, спетый в Гонконге, особенный.

В течение прошлой недели гимн звучал почти нон-стоп на главной протестной площадке, перед Законодательным советом города, на маршах и даже в момент столкновений с полицией. Все началось с того, что группа студентов-христиан спела несколько религиозных песен на главной площадке протеста, и их исполнение гимна «Пойте аллилуйю Господу» привлекло внимание толпы, хотя только около 10 процентов жителей Гонконга являются христианами.

«Это было то, что люди подхватили, людям было легко от простого текста и легкой мелодии», — сказал Эдвин Чоу, исполняющий обязанности главы Гонконгской федерации католических студентов.

Студенты пели религиозные песни в знак легитимности протеста, так как религиозные собрания можно проводиться без получения особого разрешения в финансовом центре.

«Это могло защитить протестующих и показать, что это мирный протест», — добавил Чоу. Гимн был сочинен в 1974 году Линдой Стассен-Бенджамин в Соединенных Штатах как пасхальный в минорной тональности, его исполнение создает атмосферу медитативной торжественности.

Протесты в Гонконге в течение последних 10 дней были преимущественно мирными, хотя полиция на прошлой неделе все же использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гонконге прошла волна протестов против законопроекта о выдаче осужденных Китаю. Демонстранты намерены протестовать до тех пор, пока власти не откажутся от него окончательно.