Четверг, 20 Июня 2019 года
08:40:29 МСК

В Раде «ошеломлены» отношением Запада к возвращению России в ПАСЕ

Политика

Европейские страны «пытаются раскрыть объятия» перед Россией, удивлена Ирина Геращенко

В Раде «ошеломлены» отношением Запада к возвращению России в ПАСЕ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ПАСЕ

Киев, 20 июня 2019, 08:33 — REGNUM  Украину «ошеломляает» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ. Об этом заявила в ходе заседания Верховной рады зампредседателя украинского парламента Ирина Геращенко.

Читайте также: Володин рассказал о базовых условиях возвращения в ПАСЕ

Геращенко выразила удивление тем, что европейские страны «пытаются раскрыть объятия» перед Россией и объясняют это невозможностью работать без российских представителей. Она добавила, что делегацию Белоруссии не принимают в Совет Европы из-за того, что в стране исполняют смертные приговоры, тогда как России разрешили вернуться «вопреки» конфликту в Донбассе.

Напомним, французский лидер заявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что необходимо избежать выхода России из ПАСЕ. Это влечет негативные последствия и для российских граждан, и для всех, кто рассматривает Совет Европы как «средство защиты своих прав», пояснил Макрон.

Читайте также: Толстой: Мы вернемся в готовую к диалогу ПАСЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить