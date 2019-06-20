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Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины

Политика

У Европы могут возникнуть проблемы, если Россия и Украина не подпишут «газовый» контракт

Польша предложила соединить свой газопровод с ГТС Украины
btr
Газопровод

Киев, 20 июня 2019, 08:32 — REGNUM  Польша готова в случае необходимости соединить свою газотранспортную систему (ГТС) с украинской, заявила представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, сообщило 19 июня издание «Зеркало недели».

Речь идёт о газопроводе в Германовице.

«Его пропускная способность составляет 2 млрд кубометров. Это немного, но, когда украинцам понадобится срочная помощь, мы готовы ее предоставить», — рассказал польский чиновник.

В данный момент Польша ждёт решения украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина предупредила европейских партнёров о возможных перебоях с поставками газа, в случае, если до 1 января 2020 года между Газпромом и украинским «Нафтогазом» не будет подписан новый контракт.

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Газодобыча и транспортировка газа
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