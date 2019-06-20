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Парламент Казахстана обсудит послание Конституционного совета

Политика

Парламентарии также рассмотрят отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета за 2018 год

Нур-Султан, 20 июня 2019, 08:08 — REGNUM  Вопросы о послании Конституционного совета Казахстана «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» обсудят во время совместного заседания палат парламента республики, сообщает 20 июня издание Zakon.kz.

Совместное заседание палат началось в 10:00 (7:00 по Москве). Парламентарии также рассмотрят отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета за 2018 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства республики Нурланом Нигматулиным. Глава государства отметил необходимость своевременного принятия законов, сопровождающих реформы.

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