Киев, , 08:14 — REGNUM Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко приезжал в Россию, чтобы решить вопрос о снижении коммунальных тарифов для населения Украины. Об этом он рассказал телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что вместе со своим соратником Виктором Медведчуком дважды проводил переговоры в Москве, чтобы найти возможность снизить тарифы. Если это произойдет, жителям Украины сразу станет легче.

«И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Россией», — подчеркнул Бойко.

Украинские власти «преступно» завышают тарифы на российский газ. Этот газ получают — по документам — из Европы на $100 дороже, при этом рассказывая людям, что «слезли с российской газовой иглы», добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Бойко и Медведчук посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. Украинские парламентарии встретились с главой Газпрома Алексеем Миллером и обсудили возможности поставки российского газа на Украину. Миллер заявил, что Газпром готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.

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