Четверг, 20 Июня 2019 года
07:52:05 МСК

Кургинян: «В рамках этого глобального тренда России кранты!»

Политика

Спасение России кроется в том, чтобы как можно более мягко избавиться от пятой колонны внутри элиты страны и вернуть себе глобальное влияние

Москва, 20 июня 2019, 07:51 — REGNUM  Россия обречена на уничтожение, если она не вернет себе право формировать и управлять глобальной повесткой в области утверждения ценностей и идеалов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Человека всегда легче тянуть вниз, чем поднимать наверх. Значит, если какая-то группа начала тянуть вниз, а вы при этом смотрите и думаете: «А я с такое же конкуренцией буду тянуть наверх». Это не так! И, наконец, последнее, мы когда-то были глобальной державой, которая говорила, что мы глобальный тренд определяем. Теперь этот глобальный тренд определяют другие. А в пределах этого глобального тренда данному государству… все равно кранты!», — заявил эксперт.

По его словам, задача заключается в том, чтобы вернуться к ситуации, когда Россия будет бороться за глобальный тренд. А туда нельзя вернуться, не простившись с теми, кто фактически является пятой колонной другого государства, которая проникла в государственные институты и ведет сознательно и настойчиво подрывную деятельность против нынешнего российского государства, лживо утверждая, что никакой связи с Глобальным государством у нее нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Идеология и патриотизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить