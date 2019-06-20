Кургинян: «В рамках этого глобального тренда России кранты!»

Москва, , 07:51 — REGNUM Россия обречена на уничтожение, если она не вернет себе право формировать и управлять глобальной повесткой в области утверждения ценностей и идеалов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Человека всегда легче тянуть вниз, чем поднимать наверх. Значит, если какая-то группа начала тянуть вниз, а вы при этом смотрите и думаете: «А я с такое же конкуренцией буду тянуть наверх». Это не так! И, наконец, последнее, мы когда-то были глобальной державой, которая говорила, что мы глобальный тренд определяем. Теперь этот глобальный тренд определяют другие. А в пределах этого глобального тренда данному государству… все равно кранты!», — заявил эксперт.

По его словам, задача заключается в том, чтобы вернуться к ситуации, когда Россия будет бороться за глобальный тренд. А туда нельзя вернуться, не простившись с теми, кто фактически является пятой колонной другого государства, которая проникла в государственные институты и ведет сознательно и настойчиво подрывную деятельность против нынешнего российского государства, лживо утверждая, что никакой связи с Глобальным государством у нее нет.