Эрдоган: власти Египта должны предстать перед судом за смерть Мурси

Стамбул, Турция, , 07:38 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что властям Египта следует предстать перед международным судом за смерть бывшего президента страны Мохаммеда Мурси, об этом 19 июня сообщает Reuters.

«Мохаммед Мурси лежал на полу здания суда в течение 20 минут, и власти страны не оказали ему никакой помощи», — заявил Эрдоган, выступая на митинге в Стамбуле.

«Мы будем следить за этим делом и сделаем все возможное, чтобы власти Египта предстали перед международным судом за смерть Мурси», — добавил президент.

Напомним, бывший президент Египта Мохаммед Мурси обвинялся судом страны в шпионаже, он скончался после приступа в здании суда. Политик пришел к власти на волне так называемой «арабской весны», в результате которой был свергнут президент Хосни Мубарак.

Самого Мурси, кандидата от «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вскоре также отстранили от власти и заключили в тюрьму.

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