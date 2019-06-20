Глава Казахстана ознакомился с подготовкой к саммиту спикеров стран Евразии

Нур-Султан, , 07:21 — REGNUM Реформы в Казахстане должны сопровождаться своевременным принятием соответствующих законопроектов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента республики) Нурланом Нигматулиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече председатель нижней палаты парламента рассказал президенту о результатах и планах законотворческой деятельности, а также о подготовке к проведению совещания спикеров парламентов стран Евразии, который состоится в Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 сентября в Нур-Султане состоится IV совещание спикеров парламентов стран Евразии. Приглашение было направлено в 84 страны, из которых 60 подтвердили участие. Третье совещание спикеров парламентов стран Евразии прошло 8 октября 2018 года в Анталье.