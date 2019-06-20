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Барзани провел телефонные переговоры с эмиром Кувейта

Политика

Эмир Кувейта отметил прогресс в отношениях между Багдадом и Эрбилем

Багдад, 20 июня 2019, 07:26 — REGNUM  Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел телефонные переговоры с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, об этом 19 июня сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили последние события в регионе и Ираке. Лидер Кувейта высоко оценил прогресс в налаживании отношений между Эрбилем и Багдадом, испорченных последствиями референдума о независимости в курдской автономии.

Барзани поблагодарил эмира ас-Сабаха и приветствовал его визит в Ирак, первый с 2012 года. Здесь кувейтский монарх проведет встречи с высокопоставленными иракскими политиками.

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Внутренняя политика Ирака
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