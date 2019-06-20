Project Syndicate: Удастся ли Японии в конечном итоге очаровать Трампа?

Максим Исаев, , 07:58 — REGNUM

Что общего между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ? Во-первых, они оба считают, что, поглаживая чувствительное эго президента США Дональда Трампа, они смогут уговорить его продолжить поддержку традиционных альянсов, которые Трамп охотно покинул бы. Однако, несмотря на то, что главный нарцисс США, несомненно, очень восприимчив к лести, всему есть свои пределы, пишет Шломо Бен-Ами в статье для издания Project Syndicate.

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Макрону уже преподнесли урок. «Дерево дружбы», которое он вместе с Трампом посадил на лужайке Белого дома в 2018 году, благополучно засохло. Очень яркая метафора.

Но Абэ, похоже, всё ещё надеется очаровать Трампа. Абэ стал первым мировым лидером, который встретился с Трампом после его победы на президентских выборах США в 2016 году. Японский премьер-министр вновь посетил Вашингтон в апреле 2019 года, а в мае Трамп посетил Японию. Абэ организовал роскошный приём.

Например, Трамп вручил победителю турнира по сумо «Кубок президента Соединённых Штатов» — почти пятифунтовый трофей (высотой 137 сантиметров), который Япония изготовила специально для этого случая. Трамп также стал первым иностранным лидером, которого принял новый император Японии Нарухито. Судя по хвастливым замечаниям самого Трампа, он стал «почётным гостем на самом большом мероприятии, которое они организовывали за последние 200 лет».

Сообщалось, что Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за открытие переговоров с Северной Кореей. Японский премьер-министр также проявил готовность выступить в качестве посредника в переговорах между Ираном и США, попросив иранское руководство, по просьбе Трампа, освободить задержанных граждан США.

Трамп называет отношения с Японией «невероятным партнёрством», однако на самом деле это партнёрство в значительной степени носит односторонний характер. Но для Абэ умиротворение Трампа — это не столько его собственный выбор, сколько прямая необходимость, поскольку он должен доказать народу Японии, а также её соседям, особенно КНР, что он знает, как удержать Трампа на своей стороне. Однако проблема заключается в том, что как бы ни старался премьер-министр Японии, сколько бы комплиментов он ни расточал Трампу, между США и Японией сохраняются разногласия по тем же вопросам, что и всегда: КНДР, торговля и надёжность гарантий США в сфере безопасности.

Трамп реагирует весьма напористо, когда речь заходит об испытаниях северокорейских ракет большой дальности, которые могли бы достигнуть материковой части США. Однако он лично заявил, что испытания ракет малой дальности, которые могут достигнуть Японии, его не беспокоят. В отличие от своих советников, включая советника по национальной безопасности Джона Болтона, Трамп отказался признать, что испытания северокорейских ракет малой дальности противоречат некоторым резолюциям Совбеза ООН. «Возможно, (Ким Чен Ын) хочет привлечь к себе внимание, а возможно, и нет. Кто знает? Однако это не имеет никакого значения», — легкомысленно заявил Трамп.

Снижение влияния США на Ближнем Востоке, которое позволило России закрепиться в регионе, усилило опасения Японии за собственную безопасность, и не только в отношении КНДР. Китай — вторая по величине экономика в мире — является жизненно важным торговым партнёром для региональных соседей, но его агрессивные и дестабилизирующие действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях создают серьёзные риски для региона.

Абэ хорошо осознает уязвимость Японии перед КНР. В течение многих лет он настаивал на внесении поправок в пацифистскую конституцию Японии, чтобы расширить возможности сил самообороны страны. Япония планирует потратить $245 млрд — 1% ВВП — на собственную оборону в течение следующих пяти лет, больше, чем Франция или Великобритания. Но, конечно, несмотря на крупные оборонные расходы, Япония не сможет самостоятельно противостоять Китаю, чей оборонный бюджет более чем в четыре раза больше оборонного бюджета Японии. Поэтому у Японии не остаётся иного выбора, кроме как полагаться на то, что США выполнят свои обязательства.

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Неудивительно, что Трамп также не пошёл на уступки в торговле. Напротив, он жалуется на то, что у США «невероятно большой» торговый дефицит с Японией. Вашингтон угрожает, ссылаясь на проблемы в сфере национальной безопасности, повысить торговые пошлины на импортные японские автомобили. Такой шаг повредит Японии гораздо больше, чем пошлины на сталь и алюминий, введённые Трампом в 2018 году. Новые пошлины США, вероятно, вызовут рецессию в Японии.

Трамп сделал одну небольшую уступку Абэ: торговая сделка будет достигнута после парламентских выборов в Японии в следующем месяце. Несмотря на то, что это слабое утешение может снизить давление на Абэ в ближайшей перспективе, оно является таким же непостоянным и эгоистичным, как Трамп.