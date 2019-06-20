IMI: Вашингтонские ястребы пойдут на всё, чтобы свергнуть власть в Иране

Александр Белов, , 08:11 — REGNUM

Всего через несколько часов после инцидента с двумя танкерами в Ормузском проливе государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что это дело рук Ирана. Помпео настоял на том, что на норвежский и японский танкеры напал Иран, поэтому Тегеран должен будет заплатить. Правительство США не предоставило вообще никаких доказательств причастности Ирана, кроме малоубедительного видео. Помпео отказался отвечать на какие-либо вопросы, пишет Виджай Прэшед в статье для Independent Media Institute (IMI).

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Важно отметить, что в момент нападения на танкеры в Тегеране находился премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который пытался сделать всё возможное, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном. Абэ не стал делать никаких воинственных заявлений в отношении Ирана и не покинул страну. Глава японской судоходной компании заявил, что нет никаких доказательств того, что на борт японского танкера установили мину, отметив, что в борт корабля ударил «летящий снаряд». Представители норвежской судоходной компании также не стали выдвигать обвинений в адрес Ирана. Норвежское правительство хранит молчание. Никаких угроз из Осло в адрес Ирана не поступало. Экипажи обоих судов были спасены командами американских и иранских кораблей, их доставили в безопасное место.

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери заявил, что иранские военные не стали бы блокировать Ормузский пролив обманным путём. Если бы Иран захотел заблокировать Ормузский пролив, то он сделал бы это открыто, подчеркнул Бакери.

Ни один американский корабль не пострадал. Нападение произошло в международных водах, а не на территории США или американской военной базы. Тем не менее именно правительство США выдвинуло обвинения в адрес Ирана.

В 2017 году ЦРУ создало специальное подразделение Iran Mission Center для проведения операций против Ирана. С инициативой создания этого подразделения выступил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, который покинул свой пост после прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа. Бреннан считал, что ЦРУ необходимо сосредоточить внимание на проблемных зонах, в том числе на Северной Корее и Иране.

Преемником Бреннана стал Майк Помпео, который занимал должность директора ЦРУ чуть более года до своего назначения на пост государственного секретаря. Помпео решил продолжить политику Бреннана. Деятельностью ЦРУ, связанной с Ираном, руководили из оперативного отдела, также известного как «Персидский дом». В этом отделе работали специалисты, которые накопили немало данных о политических и экономических событиях внутри Ирана.

Как сообщил мне один чиновник, вашингтонских ястребов очень беспокоило то обстоятельство, что в «Персидском доме» было много сотрудников, которые мало уделяли внимания смене режима в Иране. Люди Трампа хотели, чтобы деятельность против Ирана контролировала более целеустремлённая и воинственная группа.

На пост главы иранского оперативного центра ЦРУ назначило Майкла Д'Андреа, который играл одну из ключевых ролей в программе допросов после терактов 11 сентября 2001 года и руководил контртеррористическим центром ЦРУ. В основе его подхода всегда лежали убийства и пытки.

Именно Д'Андреа расширил программу ЦРУ по нанесению ударов беспилотниками, включая так называемые удары по предполагаемым террористам. ЦРУ разрешили убивать любого человека, который подходил под определённое описание, т. е. человека определённого возраста с телефоном в руках, с которого звонили кому-либо из списка подозреваемых. Д'Андреа не гнушается никакими тёмными методами ЦРУ.

Один из бывших аналитиков ЦРУ сообщил, что Д'Андреа имеет тесные связи с арабами Персидского залива, которые настойчиво призывают к действиям против Ирана. Аналогичной точки зрения придерживаются Д'Андреа и некоторые члены его команды. За непримиримое отношение к Ирану Д'Андреа прозвали Аятолла Майк.

Д'Андреа и такие люди, как Болтон, принадлежат к группе лиц, которые испытывают внутреннюю ненависть к Ирану. Мировоззрение этих людей близко к мировоззрению саудовской королевской семьи. Они не остановятся ни перед каким насилием, если оно может спровоцировать войну против Ирана. Они не упустят ни малейшей возможности.

С другой стороны, за пределами Белого дома у Д'Андреа есть «брат-близнец» — это миллиардер Томас Каплан, который создал две группы, слепо выступающие за смену режима в Иране. Одной из этих групп является «Объединённые против ядерного Ирана» (UANI), а второй — «Проект по борьбе с экстремизмом». Эти группы продвигают программы, направленные против мусульман в целом и против Ирана в частности.

Каплан обвинил Иран в создании ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку именно Иран, по словам миллиардера, «использовал ужасное суннитское движение», чтобы расширить своё влияние от «Персии до Средиземноморья». Абсурдность таких заявлений проистекает из неверного толкования основ шиитских концепций, таких как такия — «благоразумное скрывание своей веры». Как ни странно, но у Каплана больше общего с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем у Ирана, поскольку и Каплан, и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) движимы ненавистью к тем, кто следует шиитским традициям ислама.

Группы Каплана включают в свой состав как представителей бизнеса, так и представителей ЦРУ. Главой UANI является исполнительный директор финансовой компании Tigris Financial Group Марк Уоллес. Эта компания, по словам её представителей, могла бы выиграть от «нестабильности на Ближнем Востоке». С UANI и «Проектом по борьбе с экстремизмом» работает бывший сотрудник ЦРУ Норман Роул, который работал в управлении операций ЦРУ в течение 34 лет. Роул курировал многочисленные программы ЦРУ, связанные с Ближним Востоком.

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Роул предложил свою поддержу вашингтонской некоммерческой организации Arabia Foundation, во главе которой стоит Али Шихаби — человек, имеющий тесные связи с саудовской монархией. Шихаби является сыном Самира аль-Шихаби — одного из самых уважаемых дипломатов Саудовской Аравии, который был послом в Пакистане во время войны, которая в конечном итоге привела к созданию «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Такие люди, как Каплан и Болтон, Д'Андреа и Шихаби, стремятся задействовать американскую военную машину для продвижения опасных целей арабских королевских семей Персидского залива. Все эти люди выполняют одну и ту же миссию. Они хотят войны с Ираном. Их не интересуют никакие доказательства, они не остановятся ни перед чем, пока американские бомбардировщики не нанесут удар по Тегерану, Куму, Эсфахану и Ширазу.