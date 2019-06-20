Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Иране заявили об уничтожении разведывательного беспилотника США

Политика

Американский беспилотник был сбит в провинции Хормозган

Тегеран, 20 июня 2019, 07:09 — REGNUM  Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk, передает 20 июня телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Отмечается, что американский беспилотник был сбит в провинции Хормозган сразу после входа в воздушное пространство Исламской республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние недели отношения между США и Ираном значительно испортились, стороны сделали ряд резкий заявлений в адрес друг друга.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в сторону Персидского залива авианосную группу, чтобы оказать давление на Тегеран.

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Противостояние Ирана и США
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