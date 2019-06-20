В Иране заявили об уничтожении разведывательного беспилотника США

Тегеран, , 07:09 — REGNUM Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk, передает 20 июня телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Отмечается, что американский беспилотник был сбит в провинции Хормозган сразу после входа в воздушное пространство Исламской республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние недели отношения между США и Ираном значительно испортились, стороны сделали ряд резкий заявлений в адрес друг друга.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в сторону Персидского залива авианосную группу, чтобы оказать давление на Тегеран.

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