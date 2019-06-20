«Я не знаю ничего, но я знаю истину»: Кургинян о девизе комиссии по MH17

Москва, , 07:07 — REGNUM Всё, что происходит вокруг сбитого малайзийского рейса MH17, — это есть ложь в контексте наступившей эпохи постправды, где истину не выясняют, а назначают, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Комментируя новость о том, что трое граждан России и один украинец были названы Совместной следственной группой (ССГ) причастными к крушению малайзийского рейса MH17 над территорией Украины, политолог отметил, что никто не ищет правды среди тех, кто занимается следствием.

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«Малайзия здесь является главной — это безусловно, потому что это малайзийский самолет. Такие слова главного политика Малайзии не могут быть случайными. Он прямо говорит: «Слишком много политики, всё это неправда, мы не верим». Он ведь в наибольшей степени заинтересован, чтобы все раскрылось, и он мог начать это раскрытие использовать для себя, но он говорит: «Всё чушь, всё фейк» и так далее», — отметил эксперт.

По его словам, главное же сегодня заключается в том, что с того момента, как бывший госсекретарь США Колин Пауэлл показывал в ООН пробирку якобы с сибирской язвой, которая была «доказательством» того, что Ирак занимается производством оружия массового поражения, и поводом для вторжения и уничтожения этой страны, началась эпоха постправды. Потому что после того, как выяснилось, что пробирка — это ложь, Пауэлл ничем и никак не ответил ни перед кем.

«Он не ответил за это ни перед общественным мнением, ни юридически, никак. Это значит, вообще-то, что мы уже в этом смысле входим в состояние постправды. Не надо правды, правда перестает быть главным критерием всего, что происходит», — продолжил политолог.

По его словам, если раньше ложь журналиста или политика приводила к потере им его репутации, то теперь можно говорить всё что угодно, и никакой за это ответственности нет. Это знаменует вхождение мира в новую эпоху, в которую вписано всё, что происходит вокруг сбитого малайзийского «Боинга».

"Все время идет какая-то абсолютная ахинея. Когда находящийся здесь господин, которого спрашивают: «Чья ракета? Когда она была снята с производства?», говорит: «Я не знаю, но я знаю истину», — это значит, что уже не нужно никаких данных, не нужно никакой компетенции. Можно болтать, болтать и болтать, нести полную ахинею — и это и есть ужас постправды», — закончил мысль эксперт, добавив, что само наступление эпохи постправды страшнее, чем всё, что происходит внутри этой эпохи.

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