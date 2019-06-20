«Пьяные идиоты!»: Кургинян об «увидевших» сотни русских танков в Донбассе

Москва, , 06:39 — REGNUM Разговоры о тысячах российских офицеров и сотнях танков на линии соприкосновения Украины и Донбасса — это бред сумасшедших, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Политолог предложил разобрать показательный пример, который высветило заявление в Сенате США о том, что американские представители якобы выдели на линии соприкосновения в Донбассе 2500 русских офицеров и 700 танков. Также он прокомментировал «экспертные мнения» украинских гостей студии, которые начали подводить базу под это утверждение, сделанное в Сенате.

«На каком расстоянии друг от друга должны стоять танки? Три-четыре метра? Для чего? Оборзели? Они могут наступать таким образом или будут уничтожены? Вы понимаете, как распределена танковая группировка? Их сколько раз в день прогревать надо? Это танк, это не «Жигули»! Тут никто не понимает, их всё время надо прогревать. Значит, такая группировка должна быть собрана под немедленную атаку, растянута она должна быть на 200−300 км в линию на переднем крае. Сумасшедшие все, пьяные идиоты! О чём разговаривают?» — выразил свое недоумение происходящим в Сенате США, на Украине и в студии программы политолог.

По его словам, происходящее есть не что иное, как бесконечный кретинизм, который произносится всеми с умным видом. Это же касается и 2500 офицеров российской армии, которых якобы увидели американские представители. По словам эксперта, нужно просто себе представить, где и как стояли эти офицеры.

«Эти две тысячи офицеров, где они стояли? Сколько у них подчиненных? Сколько можно этот бред транслировать? Это то же самое, что я каждую ночь вижу, как наши ГРУшники одели химзащиту и посреди Солсбери идут мазать ручки убийственным газом!» — провел параллели эксперт со скандальным и не менее бредовым случаем отравления Скрипалей в британском Солсбери, где вину возложили также на Россию.