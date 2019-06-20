РФ решает вопрос репутации и задумалась о несправедливости: Радио REGNUM

Москва, 20 июня 2019, 08:00 — REGNUM
- Утверждён состав депутации в ПАСЕ;
- Дмитрий Медведев запретил рост тарифов ЖКХ выше инфляции;
- Военных Крыма и Севастополя наделяют статусом ветеранов;
- В России принят закон о выплате 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным;
- Госдума приняла в I чтении законопроект о возвращении «дачной амнистии».
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