Саудовская Аравия не согласилась с докладом ООН по делу Хашогги

Эр-Рияд, , 05:35 — REGNUM Доклад по расследованию ООН дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги является безосновательным и подрывает авторитет организации, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на своей странице в Twitter.

«Судебная система королевства является единственной инстанцией, которая проводит законное и независимое расследование. Доклад ООН содержит противоречия и безосновательные обвинения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня специальный следователь ООН Агнес Калламрд отчиталась о расследовании по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По ее словам, следствие располагает «серьезными доказательствами» причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

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