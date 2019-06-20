Четверг, 20 Июня 2019 года
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Саудовская Аравия не согласилась с докладом ООН по делу Хашогги

Политика

Эр-Рияд назвал обвинения безосновательными

Саудовская Аравия не согласилась с докладом ООН по делу Хашогги
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Джамаль Хашогги

Эр-Рияд, 20 июня 2019, 05:35 — REGNUM  Доклад по расследованию ООН дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги является безосновательным и подрывает авторитет организации, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на своей странице в Twitter.

«Судебная система королевства является единственной инстанцией, которая проводит законное и независимое расследование. Доклад ООН содержит противоречия и безосновательные обвинения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня специальный следователь ООН Агнес Калламрд отчиталась о расследовании по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По ее словам, следствие располагает «серьезными доказательствами» причастности к убийству наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

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