Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в очередной раз сообщил о планах провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома добавил, что планирует также встретиться председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я хотел бы поладить и с Россией, и с Китаем, и думаю, что у нас получится. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, американский лидер уже неоднократно публично заявлял о намерении провести двусторонние переговоры с Владимиром Путиным во время саммита G20, который будет проходить в конце июня в японской Осаке.

В Кремле также неоднократно сообщали, что пока конкретных предложений на этот счёт не поступало от американской стороны. 12 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что «американцы ничего не инициировали» и подготовка к встрече не ведётся.

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