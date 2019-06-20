Трамп призвал Конгресс США последовать мексиканскому примеру

Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поздравил мексиканского лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с ратификацией нового торгового соглашения USMCA, призванного заменить устаревшее Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю президента Лопеса Обрадора — Мексика проголосовала за ратификацию USMCA сегодня. Пора Конгрессу США сделать подобное и у нас!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат Мексики подавляющим большинством голосов одобрил ратификацию договора о торговле с США и Канадой USMCA. В мае президент США Дональд Трамп уже призывал американский конгресс ускорить ратификацию торгового договора, призванного заменить несправедливое, по его мнению, Североамериканское соглашение о свободной торговле.

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