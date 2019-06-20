Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Пекин, , 05:01 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выехал в Пьхеньян с официальным визитом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Сообщается, что Си Цзиньпин пробудет в Северной Корее два дня и проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Визит продлится с 20 по 21 июня. Поездка Си Цзиньпина в Пхеньян приурочена к 70-летию установления дипотношений между Китаем и Северной Кореей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня северокорейская газета «Нодон Синмун» опубликовала статью председателя КНР Си Цзиньпина в преддверии его официального визита в КНДР. В статье заявляется, что курс дружбы с КНДР со стороны Китая не меняется от текущих событий и является стратегическим достижением обеих стран.

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