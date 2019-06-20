Четверг, 20 Июня 2019 года
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Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном

Политика

Визит китайского лидера продлится два дня

Си Цзиньпин выехал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном
Иллюстрация: Kremlin.ru
Си Цзиньпин

Пекин, 20 июня 2019, 05:01 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин выехал в Пьхеньян с официальным визитом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Сообщается, что Си Цзиньпин пробудет в Северной Корее два дня и проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Визит продлится с 20 по 21 июня. Поездка Си Цзиньпина в Пхеньян приурочена к 70-летию установления дипотношений между Китаем и Северной Кореей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня северокорейская газета «Нодон Синмун» опубликовала статью председателя КНР Си Цзиньпина в преддверии его официального визита в КНДР. В статье заявляется, что курс дружбы с КНДР со стороны Китая не меняется от текущих событий и является стратегическим достижением обеих стран.

Читайте ранее в этом сюжете: В северокорейских СМИ опубликована программная статья Си Цзиньпина

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