Новый и.о. главы Пентагона примет участие в собрании НАТО

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Новый исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер примет участие в саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Пентагона.

Сообщается, что саммит министров обороны стран — членов Североатлантического альянса состоится в Брюсселе на следующей неделе.

«Целью встречи будет повторение призыва США к укреплению НАТО, обеспечению равноправного вклада в оборону, повышению боеготовности НАТО, а также обсуждение вопросов безопасности в регионах», — говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, Марк Эспер вступит в должность и.о. главы Пентагона 24 июня вместо Патрика Шанахана, который решил уйти со своего поста. По словам пресс-службы Белого дома, Шанахан решил уйти в отставку, желая посвятить больше времени семье. В то же время ряд американских СМИ предполагает, что отставка Шанахана связана с недовольством американского президента Дональда Трампа, а также с недавними обвинениями в домашнем насилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый и.о. главы Пентагона вступит в должность 24 июня