Четверг, 20 Июня 2019 года
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Мадуро выразил готовность прислушаться к верховному комиссару ООН

Политика

Мадуро надеется, что ее визит поможет улучшить ситуацию с правами человека в стране

Мадуро выразил готовность прислушаться к верховному комиссару ООН
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 20 июня 2019, 04:26 — REGNUM  Власти Венесуэлы приветствуют приезд верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и выражают готовность прислушаться к ее рекомендации, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

«У нас большие надежды на этот визит. Мы его ждем, чтобы услышать рекомендации и предложения», — заявил он.

Мадуро выразил надежду, что приезд верховного комиссара ООН поможет улучшить ситуацию с правами человека в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Мишель Бачелет в столицу Венесуэлы Каракас запланирован на 19−21 июня. Предполагается, что в ходе визита комиссар встретится как с законно избранным президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, так и с лидером проамериканской оппозиции Хуаном Гуйадо.

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Политический кризис в Венесуэле
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