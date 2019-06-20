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Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко

Политика

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр из России к году тюрьмы за покупку документации к истребителю F-16

Вашингтон, 20 июня 2019, 03:16 — REGNUM  Российский гражданин, разработчик компьютерных игр Олег Тищенко был осуждён судом в США по надуманному обвинению. Об этом говорится в распространённом 20 июня заявлении посольства России в Вашингтоне.

«Американская юстиция огласила очередной обвинительный приговор в отношении российского гражданина. По надуманному обвинению осуждён доставленный ранее из Грузии Олег Тищенко», — отмечают в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что «глубоко разочарованы подобной практикой американских властей», и призвали «отказаться от неё в пользу налаживания эффективного взаимодействия правоохранительных структур двух стран».

Напомним, накануне суд американского штата Юта приговорил Олега Тищенко к одному году тюрьмы по обвинению в покупке документации к американскому истребителю F-16 в нарушение законов США. Инструкции к самолёту Тищенко намеревался использоваться для создания реалистичных компьютерных симуляторов.

С учётом отбытого срока российский гражданин сразу после вынесения приговора был передан иммиграционным властям для депортации. По информации посольства, в настоящее время он уже направляется на родину.

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