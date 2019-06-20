Четверг, 20 Июня 2019 года
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«Важный сигнал для Армении» из США в виде 40 $млн

Политика

Палата представителей США приняла резолюции по предоставлению в 2020 году $40 млн Армении и $1,5 млн Нагорному Карабаху

«Важный сигнал для Армении» из США в виде 40 $млн

Вашингтон, 20 июня 2019, 01:13 — REGNUM  Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу американского конгрессмена Джеки Спир по выделению Армении дополнительной финансовой помощи в размере $40 млн на реализацию демократических реформ. Об этом сообщает АНКА.

За законопроект проголосовали 268 конгрессменов, против — 152. Спир отметила, что принятие данного законопроекта — «важный сигнал для Армении».

«Соединенные Штаты признают вдохновляющий демократический прогресс Армении, поддерживают стремления армян в формировании более ответственного правительства и будут работать с ними над созданием гибких, ответственных институтов», — отметила она.

Конгрессмен изначально требовала предоставить Армении $60 млн с учетом необходимости активизации демократических процессов в стране после «бархатной революции». Однако другие конгрессмены воспротивились этому предложению, подчеркнув, что предоставление столь масштабной финансовой помощи Армении приведет к сокращению программ по содействию важнейшим партнерам США в Европе, которые противостоят российской «агрессии». Резолюция по предоставлению финансового содействия Нагорному Карабаху в размере $1,5 млн для реализации программ по разминированию была представлена конгрессменом от Калифорнии Тиджеем Коксом. Конгрессмен подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха не должен жить в условиях постоянной угрозы жизни.

«Представленный мной проект по финансированию программы разминирования Нагорного Карабаха поможет спасти многие жизни», — подчеркнул Кокс.

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США в Закавказье
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