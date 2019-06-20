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Трамп собрал за день рекордные $25 млн на свою избирательную кампанию

Политика

Накануне президент США объявил о намерении баллотироваться на второй срок

Вашингтон, 20 июня 2019, 00:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп после заявления о начале своей избирательной кампании собрал почти $25 млн пожертвований. Об этом сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в своём микроблоге в Twitter.

«Дональд Трамп собрал рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа на своё переизбрание. Никогда ещё мы не видели столь беспримерного энтузиазма по отношению к президенту по всей стране!» — написала она.

Напомним, 18 июня Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в городе Орландо официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок в 2020 году и дал старт своей избирательной кампании.

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