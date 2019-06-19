ОБСЕ осуждает нападения на избирательные участки в Албании

Вена, , 23:53 — REGNUM ОБСЕ осуждает нападения протестующих на избирательные участки в Албании и требует прекратить беспорядки в стране, 19 июня передаёт агентство Reuters.

«Любая попытка сорвать демократический процесс с помощью насильственных действий нарушает закон, тормозит прогресс страны и портит ее международную репутацию», — говорится в заявлении ОБСЕ.

Ранее в городах по всей Албании сторонники оппозиции штурмовали избирательные участки. На трех участках протестующим удалось уничтожить оборудование для голосования.

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