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ОБСЕ осуждает нападения на избирательные участки в Албании

Политика

«Любая попытка сорвать демократический процесс с помощью насильственных действий нарушает закон»

Вена, 19 июня 2019, 23:53 — REGNUM  ОБСЕ осуждает нападения протестующих на избирательные участки в Албании и требует прекратить беспорядки в стране, 19 июня передаёт агентство Reuters.

«Любая попытка сорвать демократический процесс с помощью насильственных действий нарушает закон, тормозит прогресс страны и портит ее международную репутацию», — говорится в заявлении ОБСЕ.

Ранее в городах по всей Албании сторонники оппозиции штурмовали избирательные участки. На трех участках протестующим удалось уничтожить оборудование для голосования.

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