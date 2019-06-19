В Молдавии освободили экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу России

Кишинёв, , 23:52 — REGNUM Апелляционная палата Кишинёва 19 июня оправдала экс-депутата парламента Молдавии от Демпартии Юрия Болбочану. Как сообщает молдавское издание NewsMaker, при правлении лидера Демпартии Владимира Плахотнюка Болбочану осудили на 14 лет тюрьмы за «измену родине» и «шпионаж в пользу России».

Болбочану арестовали в марте 2017 года, а в марте 2018 года вынесли приговор. По версии следствия, бывшего депутата якобы завербовали сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны России, и он за вознаграждение собирал и передавал информацию о молдавский «евроинтеграции» и планах правившей тогда коалиции.

В марте 2014 года Болбочану вышел из парламентской фракции Демпартии Молдавии.