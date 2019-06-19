Четверг, 20 Июня 2019 года
00:04:46 МСК

В Молдавии освободили экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу России

Политика

Прежние власти осудили Болбочану на 14 лет тюрьмы

Кишинёв, 19 июня 2019, 23:52 — REGNUM  Апелляционная палата Кишинёва 19 июня оправдала экс-депутата парламента Молдавии от Демпартии Юрия Болбочану. Как сообщает молдавское издание NewsMaker, при правлении лидера Демпартии Владимира Плахотнюка Болбочану осудили на 14 лет тюрьмы за «измену родине» и «шпионаж в пользу России».

Болбочану арестовали в марте 2017 года, а в марте 2018 года вынесли приговор. По версии следствия, бывшего депутата якобы завербовали сотрудники Главного разведывательного управления Минобороны России, и он за вознаграждение собирал и передавал информацию о молдавский «евроинтеграции» и планах правившей тогда коалиции.

В марте 2014 года Болбочану вышел из парламентской фракции Демпартии Молдавии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить